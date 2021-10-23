Напад на будинок заступника Єрмака: двом молодикам оголосили підозри
Джерело:Київська міська прокуратура
Двом молодикам, які, ймовірно, причетні до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви, вручили підозри. Їм інкримінують умисне пошкодження майна та хуліганство.
За версією слідства, 20-річний киянин отримав через телеграм замовлення на підпал будинку. За це йому начебто обіцяли заплатити 7 тисяч доларів.
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Як підозрювані готувались до нападу
Киянин залучив свого знайомого, 25-річного жителя Черкаської області. Хлопець пообіцяв віддати половину суми як винагороду.
Далі фігуранти начебто купили бензин, керосин, ємкості та клейкі стрічки. За допомогою цього зловмисники приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова". Вночі 22 жовтня вони прибули до будинку Жовкви.
Затриманий фігурант / Колаж київської прокуратури
Фігурантів затримали "по гарячих слідах"
Спочатку хлопці намалювали на паркані написи. Потім один став спостерігати, а інший підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її на територію будинку.
Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисника помітили. Він намагався втекти, але правоохоронці затримали його "по гарячих слідах". Згодом спіймали і спільника.
Тепер вирішують питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетними.
У Жовкви був день народження
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак раніше прокоментував напад на будинок свого заступника. Він розповів, що Жовква у той день відзначав свій день народження. Сам чиновник та його сім'я не постраждали. Жовква вже повернувся до роботи.