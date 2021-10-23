Напад на будинок Жовкви: підозрюваних взяли під варту
23 жовтня 2021 , 21:22Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Двом підозрюваним у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви обрали запобіжні заходи. Їх взяли під варту на 2 місяці із можливістю застави в сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.
Таке рішення прийняв 23 жовтня Дарницький районний суд Києва. Клопотання прокурора задовольнили.
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Підозрювані не були судимими
Підозрювані – це 20-річний киянин та 25-річний житель Черкаської області. Раніше вони не були судимими. Тепер їм інкримінують пошкодження майна шляхом підпалу та хуліганство.
Триває досудове розслідування. Встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетними до нападу.
Що відомо про напад на будинок Жовкви
- У киянина начебто замовили підпал за 7 тисяч доларів. Той залучив свого товариша, обіцяв йому половину суми.
- Фігуранти нібито купили бензин, керосин, ємкості та клейкі стрічки. За допомогою цього приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та вночі 2 жовтня прийшли до будинку Жовкви.
- Коли вони кинули "коктейлі", їх помітили люди. Потім затримали правоохоронці.
- Сам Жовква та його сім'я не постраждали. До речі, в той день у політика був день народження.