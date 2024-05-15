Словацькі політики шоковані замахом на Фіцо

Вдень, 15 травня, Словаччину сколихнула шокуюча подія. Невідомий вчинив замах прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Стрілянина сталася після засідання уряду, де мали обговорити соціально-економічну ситуацію в районах Пр'євідза та Партизанське та запропонувати можливості для її покращення. Наразі прем'єр-міністр Словаччини перебуває у лікарні.

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Колеги словацького прем'єра вже відреагували

За попередньою інформацією, внаслідок замаху Роберта Фіцо госпіталізували з численними пораненнями грудей та живота. Як розповіли свідки, напередодні до словацького прем'єра хтось звернувся зі словами: "Роберте, йди-но сюди".

Зазначається, що зловмисника вже затримали, наразі він перебуває в слідчому ізоляторі. Через подію вже призупинили засідання Нацради на невизначений термін. Водночас колеги словацького прем'єр-міністра прокоментували подібний інцидент.

Я рішуче засуджую сьогоднішній жорстокий і безжальний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Я шокована. Бажаю йому багато сил у цей критичний момент, щоб відновитися після нападу,

– оприлюднила Зузана Чапутова у Facebook.

Член Національної ради Словаччини Міхал Шимечка прокоментував цю ситуацію і також запевнив, що нажаханий стріляниною та замахом на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Він наголосив, що засуджує будь-яке насильство та сподівається на якнайшвидше розв'язання проблеми.

У Гандлові вистрелили у прем'єр-міністра Фіцо. Попри те, що ідеологічно ми на протилежних сторонах, по-людськи мені його дуже шкода, я думаю про його сім'ю та родичів. І я щиро хочу, щоб це вирішилось якнайкраще, – повідомила членкиня Національної ради Словаччини Яна Циганікова від партії "Свобода та солідарність".

У партії Християнсько-демократичний рух зауважили, що такі дії неприпустимі у сучасному цивілізованому суспільстві. За їхніми словами, напад на прем'єра це напад на словацьку державність та суверенітет, тому наразі потрібно зробити усе, аби заспокоїти громадськість.

Ми чітко засуджуємо агресію, насильство та напади на політиків та інших державних службовців. Ми бажаємо прем’єр-міністру швидкого одужання і думаємо про нього в наших молитвах,

– заявив колишній голова Словацької національної ради Франтішек Міклошко.

Напад на Фіцо: коротко