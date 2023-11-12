Напад ХАМАС на Ізраїль мав бути ще кривавішим: WP розкрив жахливі плани бойовиків

Палестинські бойовики планували більш масштабну війну проти Ізраїлю. Вони не збиралися обмежуватися лише першою хвилею атак на прикордонні населені пункти.

ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня. В той день палестинським бойовикам вдалося дійти максимум до міста Офакім, що розташоване за 15 миль від Сектора Гази. Терористи тоді пройшли половину запланованого шляху.

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Що саме планував ХАМАС

Як пише видання із посиланням на дані розвідок, під час нападу на Ізраїль палестинські бойовики хотіли дістатися Західного берега річки Йордан. Вони планували розв'язати масштабнішу війну проти єврейської держави.

ХАМАС ретельно готувався до нападу 7 жовтня. Так, бойовики збирали інформацію від різноробів із Гази, яким дозволялося щодня в'їжджати з анклаву на роботу в Ізраїль. У матеріалі зауважується, що чимала кількість цих робочих працювала саме у тих єврейських населених пунктах, які потім атакував ХАМАС. Терористи розстрілювали, спалювали та забивали людей цілими сім'ями в їхніх будинках. В одного з ліквідованих палестинських бойовиків вилучили блокнот з записаним наказом вбити якомога більше жителів та взяти якомога більше заручників.

У деяких палестинських бойовиків було достатньо спорядження, боєприпасів та їжі, щоб протриматися кілька днів. Ці терористи також мали інструкції, в яких їм наказувалося в разі успіху першої хвилі атак просуватися далі вглиб Ізраїлю та за можливості завдати удару по великих містах.

В одного зі штурмових загонів ХАМАС при собі були карти та розвідувальні дані. Як зазначає видання, ця інформація вказує на те, що палестинські бойовики планували наступати до кордону Західного берега річки Йордан.

Що кажуть експерти про війну Ізраїлю проти ХАМАС