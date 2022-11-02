"Наступною темою у світі буде знищення Ірану": що може вплинути на постачання Росії ракет
Іран все більше посилює свої стосунки із Росією і окрім нього, з такими ж стосунками – можливо, лише режим Лукашенка. Навіть Китай не надто сприяє Росії, нещодавно навіть пролунала заява одного із очільників Китаю про те, що світ двополярний і Китай не виключає можливості домовлятись.
Про це 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту соціологічних досліджень Іван Ус. Він також зазначив, що варто нагадати – Росія раніше відкидала тезу про двополярний світ, але навіть Китай дає зрозуміти країні-агресорці, що вони на різних рівнях.
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Коаліція Ірану та Росії
За словами Івана Уса, для Ірану важливо розуміти, якщо вони йдуть з Росією, то вони можуть опинитися проти всього світу – не лише проти умовного колективного Заходу, а й проти колективного Сходу.
"Ані Китай, ані Індія не задоволені тим, що ціни зростають. Ціни на продовольство зростають, що є вкрай неприємним для цих двох країн. Ціни на нафту зростають – це для них також неприємно", – каже аналітик.
Плюс, за словами Уса, не варто забувати, що ця коаліція Ірану та Росії, ще може отримати на противагу не лише країни Заходу, а й коаліцію Ізраїлю та Саудівської Аравії.
Іран готує провокації проти Іраку та Саудівської Аравії
Саудівська Аравія нещодавно попередила США, що Іран готує провокації. І Ізраїлі прямо кажуть про те, що домовленість Ірану та Росії про постачання дронів могла бути побудована на отримання Іраном певних ядерних технологій з Росії.
Іран ризикує опинитися в ситуації, коли для дуже багатьох країн у світі буде принциповим питання знищення цієї загрози. І якщо розвал Росії сьогодні обговорюють все частіше, то наступна тема – Іран,
– переконаний Іван Ус.
Слід додати, що у Ірані мешкають чимало азербайджанців – приблизно 25 мільйонів,також можуть бути питання щодо протестних настроїв у цій країні.
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За словами фахівця, все це може вилитись у те, що для світу постане питання не лише знищення Росії, а й Ірану.
Чи зачепить Україну можлива агресія Ірану у арабському світі
Зараз у світі все дуже взаємопов'язано, каже Іван Ус, адже війна у нас із Росією, а через зростання цін про нас майже весь світ і почув.
"Якщо Іран зачепить Ірак чи Саудівську Аравію, то я одразу в голові проводжу паралель із Другою Світовою війною", – каже він.
Варто нагадати, що до 6 грудня 1941 року, США ну вступали у цю війну. Вони суттєво допомагали, але фізично не приєднувалися.
Але після атаки Японії, союзниці Німеччини на той час, на Перл-Харбор – США вступають у війну. Якщо Іран піде на кроки проти Саудівської Аравії, то не варто виключати, що це миттєво сформує коаліцію із дуже багатьох країн, для яких буде принциповим знищення не лише Росії, а й Ірану.
Коротко про ймовірний напад Ірану на сусідні країни
- Ввечері 1 листопада Саудівська Аравія заявила, що Іран готується "найближчим часом" напасти на неї та Ірак. Цим країна хоче відволікти увагу населення від антиурядових протестів.
- Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована картиною загрози та перебуває в постійному контакті через військові і розвідувальні канали з саудитами.
- У США запевнили: без вагань діятимуть на захист своїх інтересів та партнерів в регіоні.
- Варто пригадати, що протести в Ірані виникли через смерть 22-річної іранської дівчини Махсу Аміні 17 вересня. Її поліція затримала через неправильне носіння хіджабу.
- За декілька днів після затримки "поліцією моралі" дівчина померла. Офіційно влада заявила про серцевий напад, проте активісти зазначили, що поліція побила Аміні й вона померла від отриманих травм. З того часу в країні тривають протести, на яких жінки обстригають собі волосся та знімають хіджаби.