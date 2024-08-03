Іран готується до несподіваної і тяжкої помсти Ізраїлю, – WSJ

Постійно напружені відносини між Іраном та Ізраїлем особливо загострилися після вбивства лідерів ХАМАС Ісмаїла Ганії та "Хезболли" Фуада Шукра. Тегеран відкрито обіцяв помститися Тель-Авіву.

У США очікують, що напад Ірану на Ізраїль відбудеться найближчими днями. Це може статися навіть цими вихідними. Журналісти WSJ пишуть, що майбутня атака буде набагато сильнішою і більш несподіваною, ніж квітнева.

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В очікуванні нового сплеску агресії

Зусилля низки дипломатів з різних країн, які намагалися переконати Іран і "Хезболлу" відмовитися від помсти, видалися марними.

Немає сенсу. Ізраїль перетнув усі червоні лінії. Наша відповідь буде швидкою та важкою,

– заявив іранський дипломат.

Видання зазначає, що в Ірані ще не визначилися, як саме помститися Ізраїлю. Саме брак інформації, нерозуміння, якою і коли може бути відповідь, підштовхнуло регіон до одного з найнебезпечніших моментів з початку війни в Газі у жовтні 2023 року.

В очікуванні іранської реакції США перемістили додаткові військові засоби на Близький Схід. Зокрема, туди вирушила додаткова ескадрилья винищувачів.

Зазначимо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї анонсував жорстоку відповідь за інцидент у Бейруті, коли був вбитий Ганія. Лідер Хезболли Хасан Насралла, виступаючи на похоронах Шукра, сказав, що вбивство перевело конфлікт у іншу фазу ескалації.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після ліквідації Ганії та Шукра попередив країну, що "попереду нас чекають важкі дні".

Арабські офіційні особи повідомили, що Іран і Хезболла вважають, що реакція, яку б форму вона не прийняла, має бути сильнішою, ніж обстріл у квітні. "Хезболла" зазначила, що її відповідь може бути не одним нападом, а серією дій.

Дехто занепокоєний тим, що в нападі можуть бути задіяні не лише Іран і "Хезболла", але й інші об’єднані регіональні збройні формування, такі як єменські хуси та бойовики в Іраку.