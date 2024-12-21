Напад леопарда в Одесі: директор зоопарку пояснив, чому тварину застрелили

В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку, який перебував в одній клітці із хижаком. На місце події було викликано поліцейських. Ті вимушено застосували вогнепальну зброю.

Постраждалого співробітника з множинними ранами голови, шиї та кінцівок було доставлено до міської лікарні, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Чому леопарда "Казанову" довелося застрелити

Як розповів директор зоопарку Ігор Біляков, інцидент трапився через порушення правил техніки безпеки. Тому буде проведене внутрішнє розслідування. Відомо, що постраждалий не перший рік працює в зоопарку з хижаками.

За словами керівника, леопарда спершу кілька разів намагалися приспати. Втім, ці спроби були невдалими. Було важко влучити шприцом у звіра. Крім того, ці намагання ще більше посилювали його агресію.

"Нам дуже шкода, нам дуже шкода нашого леопарда Казанову", – зізнався Біляков.

Посадовець підтвердив, що правоохоронцям довелось застрелити тварину. Адже леопард опинився поза межами вольєра й становив загрозу для людей довкола.

"Він у будь-яку мить перескочити й вийти за територію, тоді могли бути людські жертви", – зауважив директор закладу.

До слова, нещодавно на території Костопільського заводу з утилізації відходів на Рівненщині знайшли тіло лева, який належав Рівненському зоопарку.