"Життя – біль": Юрій Макаров розповів, як почувається після нападу

16 квітня увечері у Києві було скоєно напад на відомого журналіста Юрія Макарова. Чоловіка госпіталізували до лікарні у критичному стані з низкою осколково-різаними ранами.

Виконавчий продюсер Суспільне Мовлення вже дав покази правоохоронцям. Макаров розповів, що у вечір, коли стався напад, він за звичкою вийшов на прогулянку на території закритого житлового комплексу, передає 24 Канал.

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Як почувається Юрій Макаров зараз

17 квітня до журналіста у палату навідалася знімальна група ТСН. Чоловік розповів про те, як почувається.

"У якийсь момент було взагалі добре. Але зараз воно (рана – 24 Канал) ниє", – зізнався він.

Макаров уточнив, що в нього штрихнули залізним ножем, а потім зашивали тут, у лікарні. "Тобто воно має боліти. Але нічого. І взагалі життя – біль", – пожартував журналіст.

Також він припустив, що до понеділка медики можуть відпустити його додому.

Вранці 18 квітня у Нацполіції в ефірі телемарафону розповіли, що Юрій Макаров перебуває у лікарні, його стан – задовільний. Розглядається кілька версій замаху: особисті конфлікти, напад, пов'язаний з професійною діяльністю, і російський слід.