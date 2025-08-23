Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.
Дивіться також Безкарність у мережі․ Де вироки організаторам ворожих ботоферм – розслідування
Що відомо про напад на матір військового?
Поліція розповіла, що зловмисники знали, що син потерпілої є військовослужбовцем ЗСУ. Вони припустили, що зароблені ним на передовій гроші можуть зберігатися вдома у матері.
Двоє нападників цинічно проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси.
Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими. Окремо затримані й пособник і організатор цього зухвалого злочину,
– розповів начальник відділу поліції Харківщини Олександр Жидков.
Як пригадує потерпіла, почувши, як відчиняються двері, вона подумала, що приїхав її син. Але у квартиру увірвалися двоє зловмисників, посадили її у крісло, зв'язали та почали вимагати гроші.
"Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку", – поділилася жінка.
Рекетирів затримали на Харківщині / фото поліції
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інші кримінальні новини України
На Закарпатті поліція затримала 21-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Зараз дитина вагітна. Злочинцю загрожує до 15 років в'язниці.
Національна поліція викрила масштабну схему контрабанди з України. Ділки намагалися вивезти за кордон понад 2,2 тонни дорогоцінних металів.
У Подільському районі Києва 18 серпня вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий. Детонація сталася, коли власник наблизився до авто. На щастя, потерпілий отримав лише незначні травми.