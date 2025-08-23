Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.

Дивіться також Безкарність у мережі․ Де вироки організаторам ворожих ботоферм – розслідування

Що відомо про напад на матір військового?

Поліція розповіла, що зловмисники знали, що син потерпілої є військовослужбовцем ЗСУ. Вони припустили, що зароблені ним на передовій гроші можуть зберігатися вдома у матері.

Двоє нападників цинічно проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси.

Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими. Окремо затримані й пособник і організатор цього зухвалого злочину,

– розповів начальник відділу поліції Харківщини Олександр Жидков.

Як пригадує потерпіла, почувши, як відчиняються двері, вона подумала, що приїхав її син. Але у квартиру увірвалися двоє зловмисників, посадили її у крісло, зв'язали та почали вимагати гроші.

"Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку", – поділилася жінка.

Рекетирів затримали на Харківщині / фото поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші кримінальні новини України