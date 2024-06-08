Напад на прем’єрку Данії: підозрюваного поляка відправили під варту до 20 червня

У п'ятницю, 7 червня стався напад на прем'єр-міністрку Данії Метте Фредеріксен. Данський суд уже помістив під варту 39-річного поляка, якого підозрюють у злочині.

Слідство зазначає, що чоловік був під дією наркотичних речовин і п'яним водночас. Підозрюваний вдарив Фредеріксен у плече.

Дивіться також Друзі Путіна можуть отримати владу: як вибори в Європарламент визначать долю України та ЄС

Суд над нападником на прем'єрку Данії

У суботу, 8 червня, суд Фредеріксбурга ув’язнив 39-річного поляка, якого звинувачують у справі про побиття Метте Фредеріксен у центрі Копенгагена. Зазначається, що він пробуде за ґратами принаймні до 20 червня.

Підозрюваний своєї провини не визнав. Як зазначають правоохоронці, ймовірно, під час нападу на прем'єрку чоловік перебував як у стані наркотичного сп’яніння, так і напідпитку. Згідно з протоколом, який зачитали на слуханні, нападник був настільки млявим, що йому довелося допомагати вийти з машини.