Напад на прем’єрку Данії: підозрюваного поляка відправили під варту до 20 червня
Джерело:DR
У п'ятницю, 7 червня стався напад на прем'єр-міністрку Данії Метте Фредеріксен. Данський суд уже помістив під варту 39-річного поляка, якого підозрюють у злочині.
Слідство зазначає, що чоловік був під дією наркотичних речовин і п'яним водночас. Підозрюваний вдарив Фредеріксен у плече.
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Суд над нападником на прем'єрку Данії
У суботу, 8 червня, суд Фредеріксбурга ув’язнив 39-річного поляка, якого звинувачують у справі про побиття Метте Фредеріксен у центрі Копенгагена. Зазначається, що він пробуде за ґратами принаймні до 20 червня.
Підозрюваний своєї провини не визнав. Як зазначають правоохоронці, ймовірно, під час нападу на прем'єрку чоловік перебував як у стані наркотичного сп’яніння, так і напідпитку. Згідно з протоколом, який зачитали на слуханні, нападник був настільки млявим, що йому довелося допомагати вийти з машини.
Поліція вважає, що чоловік вдарив Фредеріксен по правому плечу стиснутим кулаком. Це вважається насильством над особою, яка перебуває на державній службі.
Детально про напад на Фредеріксен
- Ввечері 7 червня невідомий чоловік вдарив Метте Фредеріксен, коли вона була на площі Кюльторве. Чоловіка заарештували одразу ж. Поліція нічого не сказала про мотиви цієї людини та про те, чи мав він при собі зброю.
- Згодом стало відомо, що політикиню отримала незначні пошкодження – її доставили в лікарню з легкою травмою шиї. Відповідно до письмового повідомлення, глава уряду шокована інцидентом, що стався.
- За планом, у суботу, 8 червня, прем'єр-міністерка мала взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Але через інцидент, що стався минулого вечора, вона їх скасувала.
- Варто вказати, що напад стався за два дні до виборів до Європейського парламенту. Прем'єрка Данії разом із кандидатом у ЄС від соціал-демократів Крістель Шалдемозе того вечора проводила передвиборчу акцію.