Встромив ножа прямо у груди: у Києві чоловік напав на школяра

У Києві між 32-річним чоловіком та 16-річним юнаком стався конфлікт. Після суперечки він вирішив помститися школяру та застосував холодну зброю.

Кримінальний інцидент стався 31 липня на вулиці Заболотного. Про напад на школяра правоохоронцям сказали медики.

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Подробиці нападу у столиці

Як з'ясували співробітники поліції, чоловік та юнак знайомі між собою. У них стався конфлікт напередодні. Після цього дорослий вирішив "провчити" неповнолітнього хлопця. Під час з'ясування відносин він вдарив підлітка ножем у груди.

Першими на місце приїхали медики. Вони госпіталізували школяра та звернулися до копів.

На скільки років може сісти нападник

Згодом приїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Вона з'ясувала обставини та звернулася до співробітників відділу кримінальної поліції.

Копи провели злагоджену роботу та знайшли нападника протягом години. У нього при собі був той самий ніж. Його правоохоронці при затриманні вилучили. Наразі цей чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення нападнику про підозру. Чоловікові загрожує тюремний термін від 5 до 8 років.

Затриманий нападник / Фото Поліції Києва

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