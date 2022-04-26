Напад на Одесу та погрози Молдові: навіщо Росії вибухи в Придністров'Ї

Росія організувала фейкові вибухи у Тирасполі, Придністров'ї. Ми таке вже проходили в ОРДЛО, після провокацій Росії почалося віроломне вторгнення.

Зараз Кремль почне кричати про загрозу для росіян у Придністров'ї та намагатися посилити своє військове угруповання. За допомогою повітряного з'єднання. Щоб потім напасти на Одесу, загрожувати Молдові та її заляканому керівництву.

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Що робитиме військово-політичне керівництво України?

1. Якщо Росія почне перекидання нових сил у Придністров'я, Україна знищить усі військові аеродроми та аеропорти.

2. Масованими артилерійськими ударами ЗСУ буде знесено всю військову інфраструктуру цього квазіформування.

3. Кілька бронетанкових батальйонів ЗСУ увійдуть до Придністров'я та займуть головні міста – Тирасполь, Рибниця, Дубоссари та ін.

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4. Молдові та "румунським іхтамнєт" залишиться організувати поліцейську місію та призначити свою адміністрацію.

5. Придністровський гнійник буде розкрито. Україна отримає військові склади, і вирішить загрозу, що раз і назавжди нависає, з боку проросійських проксі.

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