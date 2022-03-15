Напад на одного союзника – викличе реакцію всіх, – Столтенберг про ракети на кордоні з НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що пріоритетом НАТО є забезпечувати безпеку всіх союзників. У 30 країнах проживає мільярд людей.

Генеральний секретар НАТО наголосив: аби захистити їх, необхідно враховувати небезпечну безпекову ситуацію у Європі. Її спричинила Росія, вторгнувшись в Україну.

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Столтенберг наголосив, що НАТО посилило свою присутність у східній частині Альянсу.

Напад на одного союзника викличе реакцію від усіх союзників. Тоді ми захищатимемо та оборонятимемо усю територію союзників НАТО,

– наголосив Столтенберг.

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