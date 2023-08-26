У Петербурзі чоловік побив арабську журналістку у прямому ефірі: вимагав говорити російською
У Петербурзі чоловік напав на журналістку видання Al Jazeera Ранію Дріді прямо під час прямої трансляції. Росіянин вимагав від жінки говорити "зрозумілою мовою" – російською.
Дріді отримала травми голови – наразі вона перебуває у задовільному стані. Кривдника журналістки не знайшли.
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Напад на іноземну журналістку
25 серпня у Санкт-Петербурзі невідомий росіянин напав на арабську журналістку Ранію Дріді прямо під час прямого ефіру на телеканалі. Чоловік вимагав від неї говорити російською, а після – вдарив по голові. Внаслідок удару у журналістки діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забій м'яких тканин правої скроневої області.
Повідомляється, що нападником був світлий чоловік без щетини, зростом приблизно 180-190 сантиметрів. На вигляд чоловіку було 30 – 33 роки. Йому загрожує 2 роки позбавлення волі. Інцидент стався неподалік "Вагнер-центру". Нині правоохоронці проводять перевірку та розшукують нападника.
Дріді висвітлювала війну Росії проти України серед арабських країн. Наразі вона знаходиться у задовільному стані.
Росіянин напав на журналістку: дивіться відео
Цікаво, що у російських ЗМІ припускають, що на журналістку міг напасти п'яний безхатько.
Росіяни переслідують українських журналістів
- Окупанти викрали та утримують у Росії українського журналіста Дмитра Хилюка. Росіяни закрили батька журналіста у підвалі, де тримали 10 днів, а його сина кудись відвели. Міжнародні журналісти чули, що Дмитро сидить в одиночній камері.
- У так званій "ЛНР" засудили правозахисника та журналіста Максима Буткевича на 13 років позбавлення волі. Він мобілізувався у перші дні війни, але потрапив у полон у червні 2022 року.
- Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову – її звинуватили у нібито "поширенні фейків". У березні 2023-го Росфінмоніторинг включив Соколову до списку "терористів та екстремістів".