У Петербурзі чоловік побив арабську журналістку у прямому ефірі: вимагав говорити російською

У Петербурзі чоловік напав на журналістку видання Al Jazeera Ранію Дріді прямо під час прямої трансляції. Росіянин вимагав від жінки говорити "зрозумілою мовою" – російською.

Дріді отримала травми голови – наразі вона перебуває у задовільному стані. Кривдника журналістки не знайшли.

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Напад на іноземну журналістку

25 серпня у Санкт-Петербурзі невідомий росіянин напав на арабську журналістку Ранію Дріді прямо під час прямого ефіру на телеканалі. Чоловік вимагав від неї говорити російською, а після – вдарив по голові. Внаслідок удару у журналістки діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забій м'яких тканин правої скроневої області.

Повідомляється, що нападником був світлий чоловік без щетини, зростом приблизно 180-190 сантиметрів. На вигляд чоловіку було 30 – 33 роки. Йому загрожує 2 роки позбавлення волі. Інцидент стався неподалік "Вагнер-центру". Нині правоохоронці проводять перевірку та розшукують нападника.

Дріді висвітлювала війну Росії проти України серед арабських країн. Наразі вона знаходиться у задовільному стані.

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Цікаво, що у російських ЗМІ припускають, що на журналістку міг напасти п'яний безхатько.

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