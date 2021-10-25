Напад працівників СБУ на прикордонників: розслідування завершили

У Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо працівників Служби безпеки України, які напали на прикордонників у Сумах. Потім справу передадуть до суду.

Працівники СБУ відпочивали на озері. За версією слідства, на прикордонників вони вирішили напасти, аби заволодіти їх зброєю та бойовими припасами.

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Як відбувався напад

Вночі 18 липня співробітники СБУ зненацька напали на прикордонників. Вони заблокували службовий автомобіль останніх. Прикордонників побили, а потім забрали у них 2 автомати АКС-74 та бойові набої до них. Після цього СБУ-шники втекли. Зловмисників швидко затримали

Слідчі ДБР затримали двох чоловіків та повідомили їм про підозру. Зокрема, у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем. Також у підозрі зазначено про групову організацію та умисне заподіяння правоохоронцеві тілесних ушкоджень.

Один працівник СБУ вже отримав вирок

СБУ-шник повністю визнав свою провину. Він уклав з прокурором угоду.

Згодом Краснопільський районний суд Сумської області визнав чоловіка винним. Йому дали 5 років позбавлення волі з випробовувальним терміном у 3 роки. Також зловмисника позбавили військового звання лейтенанта. Більше він не зможе працювати в правоохоронних органах України.

Стосовно іншого нападника досудове розслідування також закінчили. Пізніше обвинувальний акт скерують до суду.