Зеленський нагородив прикордонника, на якого напали в консульстві України в Росії

У лютому 2021 року на прикордонника, що охороняв консульство у Росії, напали з ножем. Завдяки миттєвій реакції службовця вдалося уникнути трагічних наслідків.

Нагорода для прикординника

Володимир Зеленський наприкінці квітня своїм указом нагородив прикордонника відзнакою. Капітана Дмитра Пронька нагородили медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня.

Наразі військовослужбовець почувається добре та продовжує виконувати службові обов’язки.

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Як стався напад у консульстві

19 лютого у Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України росіянин без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця. Зробив це одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника, поранення не стали для нього смертельними.



Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку. До її приїзду інший прикордонник надав пораненому медичну допомогу.

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