У Румунії затримали чоловіків, які напали на прикордонника на Закарпатті: деталі від ДПСУ

На Закарпатті у п'ятницю, 24 травня, двоє чоловіків, які планували незаконно втекти з країни та рухалися у напрямку Румунії, напали на українського прикордонника. Згодом румунській прикордонній службі вдалося їх затримати. У ДПСУ прокоментували цей інцидент.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері телемарафону зауважив, що спроби порушення українського державного кордону не припиняються, а порушники бувають досить зухвалі та вдаються до нападу на прикордонні наряди, передає 24 Канал.

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Румунські прикордонники затримали втікачів

Інцидент стався на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Двоє порушників вистрілили у військовослужбовця та втекли в бік Румунії.

Держприкордонслужба одразу проінформувала про напад як правоохоронні органи України, так і колег у Румунії. Невдовзі вони повідомили, що в цьому напрямку затримали двох порушників.

"Всі ті обставини свідчать, що це були саме ті особи, які напали на нашого військовослужбовця", – каже Демченко.

Зараз вирішуються подальші дії щодо цих осіб, а також інших обставин, які були на момент нападу. За словами речника ДПСУ, йдеться про те, що один із чоловіків заволодів пристроєм для відстрілу гумових куль. При обшуку румунські прикордонники виявили цей пристрій у нападника.

Що ще відомо про напад на прикордонника на Закарпатті