Росія може провести нову військову кампанію: хто під загрозою

Кремль не планує зупиняти свою агресію, але для цього йому потрібна фінансова підтримка. Союзником, який може її надати, вже давно став Китай.

Поки Росія не має ресурсу для повноцінної війни, але певні дії може втілити. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, додавши, що це може відбутися на морі, а не на суходолі.

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Які країни можуть опинитися під загрозою

Насамперед мовиться про країни Балтії. Росія ще має флотські та повітряні можливості для цього, тому може провокувати. Також не варто відкидати проведення операцій під чужим прапором, наприклад, імітацію громадянського протистояння, яке ми бачили у Криму.

Ця непряма мілітарна агресія має відбуватися як поліцейська операція. У такому випадку НАТО довго думатиме, що робити. Вони почнуть стягувати війська, щоб захиститися від вторгнення, але протидіяти гібридними методами не можуть,

– припустив Олег Саакян.

Тоді Росії вдасться продемонструвати, що НАТО не має механізмів для реагування. Все це може відбутися на тлі масштабних навчань, наприклад, "Запад – 2025". Так Кремль хоче спровокувати до акцій непокори, до мілітарної загрози на Заході.

Але повномасштабну інтервенцію країна-агресорка не подужає, адже це може означатиме посилення санкцій, серйозніші удари по території Росії. Якщо у цій ситуації Китай підставить своє плече, це свідчитиме про протистояння Пекіна з НАТО й посилення співпраці Альянсу з Тихоокеанським та Індо-Тихоокеанським регіонами.

Європа готується до провокацій

Ймовірно, Китай буде готовий підтримати Росію у серйозних масштабних провокаціях тільки якщо захоче в цей момент реалізувати власну операцію у Південнокитайському морі або Тайвані.

Все це поставить на "розтяжку" європейську та американську коаліцію. Ба більше, США зараз не в найкращій формі завдяки експериментам Трампа у геополітиці, а тепер ще й у внутрішній,

– додав політолог.

Німецькі політики також готуються до того, що потрібно фінансувати у власну оборону. Вони оцінюють ризики та розуміють, що Росія може на них піти. Але якщо створювати інформаційний контекст, тоді шанси реалізації такої операції падають.

"У Європі розуміють, що Росія готова і може ухвалити будь-яке рішення, якщо для цього не буде достатнього спротиву. Тому зараз працюють над тим, щоб стримувати Росію від таких планів", – підсумував політолог.

До слова, розвідка Німеччини викрила плани Кремля. Зокрема у повідомленні мовиться, що Україна – це лише "етап на шляху до Заходу". Для цього Росії не потрібні танки, а лише "зелені чоловічки", яких вона може направити, наприклад, до Естонії.