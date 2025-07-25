Генерал з Австралії чесно відповів, чи зможе НАТО дати відсіч Росії в разі нападу

Нещодавно новий Верховний головнокомандувач НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич висловив занепокоєння щодо можливого конфлікту на два фронти з Росією і Китаєм. Однак західне військове планування, ймовірно, не швидко адаптується до цієї реальності.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян, зазначивши, що Європа усвідомлює загрозу, але повинна наважитись до неї готуватись. Мовиться про збільшення витрат на оборону та чисельності армії.

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Чи зможе НАТО дати відсіч Росії в разі нападу?

За словами генерал-майора Збройних сил Австралії у відставці, на Заході багато говорять та думають про загрозу з боку Росії, але не роблять достатньо, щоб до неї підготуватись. Західні армії повинні бути здатні підтримувати Україну, справлятися з іншими загрозами, які представляє Росія по всій Європі, а також протистояти загрозам, які представляє Китай в Азії і Росія, враховуючи, що у неї є Тихоокеанський флот.

Якщо Китай вирішить зробити щось проти Тайваню або островів Сенкаку, які належать Японії, то Росія може щось зробити Європі, щоб відволікти Європи і США. Китай і Росія не є друзями, але на даний момент у них є спільні інтереси. І цей спільний інтерес включає в себе спостереження за тим, як ця війна буде відволікати Америку в багатьох частинах світу, – зауважив він.

Раян наголосив, що Європа побачила, що Росія не хоче здаватися в Україні. Це частина зрушення в мисленні Європи. На це вплинули й широкомасштабна підривна діяльність, дезінформація і диверсійна кампанія, яку росіяни проводять по всій Європі, включаючи саботаж на складах, замах на вбивство керівників оборонних кампаній, саботаж інтернет-комунікацій.

Європейці нарешті усвідомили, що росіяни становлять дуже серйозну загрозу. Це добре. Однак дії щодо збільшення чисельності збройних сил і оборонного виробництва, необхідні для стримування російської агресії, ще належить побачити,

– наголосив він.

Генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці додав, що окупанти витрачають багато, але Європа набагато багатша, ніж Росія. Якби європейці наважились витрачали більше, могли б обігнати країну-агресорку за витратами і чисельністю армії.

Цікаво, що генерал Крістофер Донахью повідомив, що США разом із союзниками по НАТО розпочала реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу". План спрямований на протистояння загрозам із боку Росії – нейтралізація Калінінградської області Росії у разі загрози, з використанням сучасного озброєння для швидкої реалізації.