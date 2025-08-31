24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

У війні технологій нема часу на перепочинок

Це означає, що настала ера роботизованої війни. Ми спостерігаємо її перший етап у небі, на землі, та в морі в Україні. Найшвидший військово-технологічний розвиток у світі відбувається в українських гаражах, підвалах та на заводах, де сотні невеликих команд створюють нові моделі безпілотників та перехоплювачів.

Читайте також Гра, в яку можна грати вдвох: Україна неочікувано посилила переговорні позиції

Багато хто працює безперервно з лютого 2022 року, без вихідних та відпусток. Щойно новий продукт готовий, його розгортають на передовій. Солдати тестують його наступного дня, і протягом 24 годин бойовий відгук надсилається розробникам, починаючи новий цикл. Деякі команди оборонних технологій навіть доставляють свою продукцію в зону бойових дій особисто та працюють безпосередньо зі солдатами над інтеграцією та ітерацією.

Однак російська військова машина також працює на повній швидкості, багато заводів працюють цілодобово. Чіткою ознакою того, наскільки швидко Росія може масштабувати ефективні системи озброєння, стало 9 липня, коли вона за один день запустила 728 "Шахедів". До кінця місяця було розгорнуто понад 6200 "Шахедів" – у 14 разів більше, ніж у липні 2024 року, і на 16% більше, ніж у червні.

Щоб протидіяти цій загрозі, щонайменше дві українські оборонні компанії розробили безпілотники-перехоплювачі на базі штучного інтелекту, які використовують машинне навчання для виявлення та знищення "Шахедів". У найефективніші ночі вони досягали 60 – 70% успішності.

Але боротьба швидко розвивається. "Шахеди" також стають розумнішими. Коли Україна розгорнула кулемети для протиповітряної оборони, "Шахеди" відповіли, пролітаючи на відстань понад 3 кілометри – далеко поза межами досяжності. Потім, наприкінці липня, Росія запустила реактивний "Шахед", який може набирати швидкість до 700 кілометрів на годину, а це швидше, ніж більшість відомих перехоплювачів. Ба більше, деякі "Шахеди" тепер оснащені тепловізійними системами, вдосконаленими процесорами та навіть автономною координацією рою. Здається, вони відчувають, коли за ними полюють, а тому ухиляються, щоб втекти від переслідувача.

Така вже природа першої в історії війни роботів проти роботів. Конфлікт ведуть дві автономні системи, кожна з яких намагається перехитрити іншу в режимі реального часу.

Як Україна стала лідеркою у сфері нових технологій?

Подібні прориви відбуваються і на землі. FPV-дрони (вид від першої особи) з оптичним кабельним з'єднанням (тобто їхній сигнал не може бути заглушений) тепер можуть вражати цілі на відстані до 30 кілометрів від лінії фронту, що робить будь-який рух у цій зоні надзвичайно небезпечним. Обидві сторони почали використовувати "сплячі дрони", які годинами чекають на землі, поки не з'явиться ціль.

У результаті, безпілотні наземні транспортні засоби зараз розгортаються у великих масштабах – здебільшого для логістики, поповнення запасів, евакуації, мінування та навіть атак. Схоже, що наразі Україна лідирує у цій сфері.

У липні її 3-тя штурмова бригада провела історичну повністю автономну операцію, поєднавши FPV-дрони та наземних роботів, щоб змусити російські війська здатися в Харківській області без безпосередньої участі українських солдатів у штурмі.

Одним з найбільших успіхів України стало використання морських дронів для витіснення російських кораблів з Чорного моря. Ці пристрої також з часом модернізувалися. 31 грудня 2024 року український морський безпілотник "Магура V5", озброєний ракетою класу "земля – повітря", знищив російський гелікоптер "Мі-8" над Чорним морем.

Ніколи раніше безпілотний надводний апарат не збивав пілотований літальний апарат. А тепер деякі морські дрони використовуються як пускові платформи або комунікаційні ретранслятори для менших дронів, розширюючи як дальність польоту, так і можливості.

Як технології допомагають Україні стримувати могутнішу Росію?

Це не поодинокі випадки. Вони підтверджують, що ми вступили в нову еру воєнних дій, в якій автономні системи є центральними для успіху на полі бою.

Найкращі безпілотні підрозділи України працюють як високопродуктивні технологічні стартапи, кожен з яких має власну систему набору, навчання, фінансування та командну культуру. В одній з передових бригад працює понад 70 спеціалістів з архітектури даних, які цілодобово аналізують дані оперативної розвідки. Ці підрозділи створюють цикли швидкого навчання, адаптуючись до змін на полі бою швидше, ніж традиційні військові частини.

Найуспішнішим новим гравцем в українському конфлікті є оборонна компанія Swift Beat колишнього генерального директора Google Еріка Шмідта, яка планує поставити сотні тисяч дронів цього року. Компанія розробила один з найефективніших дронів-перехоплювачів "Шахедів" та розробляє системи, здатні перехоплювати крилаті та балістичні ракети.

Але, що примітно, багато нових технологій розробляються не великими оборонними підрядниками, а тисячами волонтерів та громадянським суспільством.

Такі інновації допомагають пояснити, як Україні так довго вдавалося стримувати військову наддержаву. НАТО та його союзникам терміново потрібно вивчити та посилити свою підтримку України. Роботизована війна вже тут, а Україна пише польовий посібник.