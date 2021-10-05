Напад на "Схеми" під час інтерв'ю з головою держбанку: поліція відкрила справу
Джерело:поліція Києва
На журналістів "Схем" напали під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Поліція відкрила кримінальну справу.
Правоохоронці прибули до банку, коли журналісти звернулись за допомогою.
Важливо Забрали техніку та видалили відео: на журналістів "Схем" напали під час запису інтерв'ю
Інспектори розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів. Обставини з'ясовують.
Що відомо про напад
Члени знімальної групи розповіли, що після питання журналіста-розслідувача Кирила Овсяного Мерцег викликав до кабінету охорону. Мовляв, хотів знищити запис розмови. Овсяний спитав банкіра про одне з розслідувань "Схем", яке мають оприлюднити.
Охоронці забрали в оператора дві камери та вилучили з них дві картки. Проти журналіста та оператора, ймовірно, застосували силу. Їх не випускали з кабінету. Через годину камери повернули, однак запис із нього повністю видалили.
Останні випадки перешкоджання журналістській діяльності
- У Румунії лісоруби побили журналістів та еколога, які знімали фільм про незаконні вирубки лісу.
- Син міського голови Бродів начебто побив журналіста, коли той знімав відео про порушення карантину у його закладі. Йому повідомили про підозру.
- З Росії був змушений виїхати журналіст Роман Доброхотов, який робив розслідування про ФСБ. Все через переслідування.