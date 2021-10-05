Напад на "Схеми" під час інтерв'ю з головою держбанку: поліція відкрила справу

На журналістів "Схем" напали під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Поліція відкрила кримінальну справу.

Правоохоронці прибули до банку, коли журналісти звернулись за допомогою.

Важливо Забрали техніку та видалили відео: на журналістів "Схем" напали під час запису інтерв'ю

Інспектори розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів. Обставини з'ясовують.

Що відомо про напад

Члени знімальної групи розповіли, що після питання журналіста-розслідувача Кирила Овсяного Мерцег викликав до кабінету охорону. Мовляв, хотів знищити запис розмови. Овсяний спитав банкіра про одне з розслідувань "Схем", яке мають оприлюднити.

Охоронці забрали в оператора дві камери та вилучили з них дві картки. Проти журналіста та оператора, ймовірно, застосували силу. Їх не випускали з кабінету. Через годину камери повернули, однак запис із нього повністю видалили.

Останні випадки перешкоджання журналістській діяльності