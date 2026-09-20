Про це повідомила поліція Львівської області.

Які деталі нападу?

Поліція отримала повідомлення про напад на священнослужителя близько 10:00. За попередніми даними правоохоронців, в одному з храмів Львова чоловік намагався перешкодити проведенню богослужіння.

Священник та віряни зупинили нападника, після чого передали його поліцейським. Правоохоронці зазначають, що чоловік має ментальні порушення.

Після інциденту зловмисника доставили до спеціалізованого лікувального закладу. Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Про постраждалих внаслідок інциденту у поліції не повідомили.

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Нагадаємо, у Києві чоловік відкрив вогонь по директору клініки репродуктології, коли той припаркував авто біля медзакладу та вийшов із нього. 71-річний потерпілий отримав численні вогнепальні поранення та згодом помер у лікарні. Правоохоронці затримали чоловіка, який міг стріляти у лікаря.

До цього теж у столиці на вулиці вибухнув боєприпас. Внаслідок детонації постраждали четверо людей, в тому числі й чоловік, який підірвав його.