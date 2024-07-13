У Дніпрі чоловік напав на військового та кричав "слава Росії": що заявили у поліції

У суботу, 13 липня у мережі з'явилося відео нападу на військового у Дніпрі. Паралельно чоловік викрикував образи та антиукраїнські гасла.

У коментарі "Суспільному" пресслужба поліції Дніпра зазначила, що письмових заяв стосовно події до правоохоронців не надходило. Однак для перевірки інформації поліцейські зафіксували факт та встановлюють обставини.

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Напад на військового

На опублікованому відео видно, як перехожий зупиняється напроти машини військовослужбовця та різко починає рухатися і її бік. Потім чоловік відкрив двері машини та почав говорити: "Шо ти зельонінький? Слава Росії. Шо ти за Україну?"

Провокація від перехожого у Дніпрі: дивіться відео

Військовий спробував зачинити двері, але чоловік не дав цього зробити. Після цього він вдарив службовця кулаком і втік.

Напад на військового у Дніпрі: дивіться відео

До слова, нещодавно в Одесі фітнес-тренер образив військового і побажав тому смерті. Проте вже невдовзі він поплатився за свої слова. У мережі опублікували фото після "профілактичної бесіди" з спортсменом. Водночас невдовзі його відправили у ТЦК для проходження комісії.