Напад на дружину військового у Києві: двоє пенсіонерів постануть перед судом

На початку червня у Києві двоє чоловіків побили волонтерку. Тепер справу щодо інциденту скерували до суду.

2 червня волонтерка і дружина військового Наталія поверталася з Майдану Незалежності, де прощалися із загиблою парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух. На виході з підземного переходу, біля станції міської електрички "Зеніт" двоє чоловіків почали чіплятися до неї.

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Скаженіли через українську

Як встановило слідство, того дня двоє чоловіків – 70 і 73 років поверталися додому після того, як відсвяткували день народження одного з них алкогольними напоями. На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській вони перестріли волонтерку. Один із підозрюваних спробував зробити дівчині комплімент. Втім, вона спілкуватися з чоловіками не захотіла та відповіла, що не розуміє їх. Те, що волонтерка розмовляла українською, неабияк розсердило нетверезих пенсіонерів. Вони почали нецензурно ображати її, а потерпіла почала знімати їх на мобільний телефон.

Один із чоловіків наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя. Після цього його супутник завдав декілька ударів ногою по нозі потерпілої та один удар долонею в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.

Вже за кілька днів нападників затримали. Спершу вони обоє своєї вини не визнавали. Один з них стверджував, що конфлікту взагалі не пам’ятає через свій поважний вік. Інший підозрюваний говорив, що намагався розборонити сутичку свого приятеля та дівчини. Наразі підозрювані вину визнали.

Тепер стало відомо, що обвинувальний акт щодо двох чоловіків – 70 та 73 років, обвинувачених у вчиненні хуліганства, вчиненого групою осіб, скеровано до суду. Раніше їм обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.