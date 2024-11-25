Напад на волонтерку через українську мову: суд звільнив двох пенсіонерів від покарання

У червні 2024 року у Києві двоє пенсіонерів вчинили напад на волонтерку, через те, що вона говорила українською. Оболонський райсуд Києва у понеділок, 25-го листопада, оголосив чоловікам вирок.

Обох порушників звільнили від покарання за хуліганство через їхній пенсійний вік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Watchers.

Дивіться також Незручні герої: що заважає нам бачити у військових звичайних людей і чому ми маємо це побороти

Що відомо про судовий процес

Так, суд визнав Віктора Салюка та його спільника Костянтина Коваленка винним за статтею про порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів неповаги до суспільства, що супроводжувалося зухвалістю до потерпілої.

Однак з огляду на пенсійний вік, суд звільнив їх від покарання і призначив іспитовий термін на 2 роки. Тобто, якщо за цей час вони не вчинять повторних правопорушень, до відповідальності їх не притягнуть. Такого покарання вимагав прокурор, потерпіла його підтримала.

Один з нападників, Віктор Салюк, пояснив дії своїм "нервово-психологічним станом". Волонтерка нібито йому сказала, що "не відповідає мовою загарбника", з чим він не погоджується. Також під час судового процесу пенсіонер заявляв, що потерпіла сама його побила, хоча зрештою він вибачився.

Констянтин Коваленко, спільник Віктора, заявив, що не відчуває провини, а жінку він не бив – та буцімто сама вдарилася об його руку.

Волонтерка, на яку вчинили напад, розповіла, що після інциденту вона була змушена звернутись до лікаря-психіатра. До того ж Салюк досі не запропонував їй поремонтувати її телефон, який було ушкоджено того дня.