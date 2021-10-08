Напад на журналістів "Схем": Мецгеру повідомили про нову підозру

Керівник "Укрексімбанку" Євген Мецгер отримав ще одну підозру через напад на журналістів "Схем". Тепер йдеться про незаконне утримання людей.

Ще одну підозру Мецгер отримав через день після першої – 8 жовтня. Її висунула Голосіївська окружна прокуратура Києва.

Його коментар Документи треба передати в СБУ, – Мецгер про розслідування "Схем"

Вирішують питання про запобіжний захід

Відстороненому Євгену Мецгеру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей:

частини 1, 3 статті 171,

частина 2 статті 146.

Вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Які підозри оголосили раніше

Мецгеру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів.

За перешкоджання роботі журналістів працівникам банку загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до 5 років.

Від роботи відсторонили директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.

Напад на журналістів "Схем": дивіться відео

Коротко про скандал із Мецгером і журналістами "Схем"