Напад на журналістів "Схем": усім фігурантам обрали запобіжні заходи

Голосіївський райсуд 11 жовтня обрав запобіжні заходи відстороненому главі Укрексімбанку Євгену Мецгеру, його прессекретарю Володимиру Пікалову та начальнику служби безпеки банку Ігорю Тельбізову.

Мецгера та Пікалова відправили під домашній нічний арешт. На Тельбізова поклали особисті зобов'язання.

До теми Мецгеру обрали запобіжний захід

Підозри для фігурантів

Мецгеру та іншому посадовцю 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів. Також Мецгеру інкримінують незаконне утримання людей.

Напад на "Схем: що треба знати

За перешкоджання журналістській діяльності банкірам можуть призначити штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер 4 жовтня давав інтерв'ю журналістам "Схем". На знімальну команду напали в кабінеті посадовця.

Банкіру не сподобалось питання про кредит на 60 мільйонів "Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька. За інформацією журналістів, його підозрювали у фінансуванні тероризму. У знімальної групи забрали камеру та видалили записи інтерв'ю. Щоправда, журналісти їх відновили.

Напад на журналістів "Схем", дивіться відео: