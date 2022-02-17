Напад на журналістів "УП": показали відео з бодікамери поліцейського, на якому є Петровський

Журналісти показали відео з нагрудної камери поліцейського під час нападу на знімальну групу "Української правди" у Дніпрі. На кадрах видно місцевого бізнесмена Олександра Петровського.

Поліцейські приїхали на місце події вже після нападу. На відео видно, що правоохоронці не захищають оператора УП від нападів, коли охорона, за вказівкою Петровського, продовжує утримувати його.

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Петровський був на відео

На відео потрапив і сам Петровський. Бізнесмен говорив, мовляв, оператора треба "просто перевірити", бо він нібито може бути диверсантом. Обурювався, що журналісти знімали. Знімають літаки і все, що є, і що відбувається. Тобто ви його не відпускайте. А якщо ні ,то ми його заберемо з собою разом з другим. Не відпускайте нікуди його,

– заявляв Петровський.

Коли оператор спитав Петровського, хто він, той зухвало відповів, мовляв, "ще не з’ясували, хто ви". Бізнесмен наполегливо розпитував, для чого розслідувачі знімали.

Журналісти підкреслили, що і охоронці, і сам Петровський торкалися оператора за руки та за одяг.

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Чи є відео з камер спостереження

За інформацією видання, відео з бодікамери є в офіційного слідства. Однак поліції не вдалося отримати відео з камер відеоспостереження VIP-терміналу, повідомили журналістам співрозмовники-правоохоронці. Саме на цих відео мали зафіксувати, хто і як погрожував ножем оператору знімальної групи.

Щоправда, за даними джерел, такі камери встановлювали біля VIP-терміналу ще у 2014 році.

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