Чи готовий Путін атакувати країни НАТО: Жданов назвав можливий напрям

У медіапросторі неодноразово звучали твердження, що Путін хоче захопити весь світ. Для цього Росія час від часу провокує НАТО для початку збройної агресії.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Кремль хоче виставити себе миротворцем, а НАТО зробити агресором.

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На яких напрямках Росія може напасти

За словами експерта, росіяни можуть напасти на країни НАТО, з якими у них є спільний кордон. Це, зокрема, країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) і Польща.

Росія постійно погрожує, що проб'є Сувальський коридор і відріже країни Балтії від материкової Європи.

Жданов оцінив ймовірність нападу Росії на НАТО: дивіться відео

Сувальський коридор – територія, що з'єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

Я думаю, що Росія навряд чи буде нападати на НАТО. Кремль намагається спровокувати НАТО, аби країни альянсу зробили перший постріл в сторону Росії,

– сказав Жданов.

Він також нагадав, що під час військових навчань влітку росіяни намагались спровокувати воєнний конфлікт. Російські десантники повинні були висадитись на Сувальському коридорі, що за словами Жданова, є дуже небезпечним кроком.

"Кілометр вліво, кілометр вправо – і десантники вже на території Польщі", – зауважив експерт.

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