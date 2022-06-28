Небезпека реальна, – очільник британського Міноборони про "апетити Путіна" за межами України

Триває 125 доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам. Україна захищає не лише свої території, але й є щитом для всієї Європи.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що наразі справді існує небезпека того, що Росія розширить свою збройну агресію за межі України. Про це британський посадовець розповів на пресбрифінгу 28 червня.

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Очільник Міноборони про загрозу з боку Росії

На брифінгу Бен Воллес охарактеризував Росію, як "найбезпосереднішу та найактуальнішу загрозу для Європи". Очільник британського Міноборони запевнив, що існує цілком реальна небезпека того, що Володимир Путін "накинеться" на території інших країн, поза межами кордонів України.

З-поміж іншого, у цьому контексті міністр наголосив на багаторічному послабленні Збройних Сил Великої Британії. Він зауважив, що послідовними діями консервативні та лейбористські уряди країни, намагаючись заощадити гроші, скорочували чисельність британського війська та інші можливості оборонно-промислового комплексу Великої Британії.

Таким чином, за словами Воллеса, політики "наживались" на так званих "мирних дивідендах", спричинених розвалом Радянського Союзу. Разом з тим посадовець підтримав рішення прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона від 2020 року збільшити оборонний бюджет країни на близько 24 мільярди фунтів стерлінгів за час роботи діючого парламенту.

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До слова, наразі очікується, що оборонний бюджет Великої Британії може зрости ще більше, з огляду на зростаючу загрозу. При цьому Воллес не назвав конкретних сум, втім наголосив на необхідності збільшення видатків на оборону країни не лише через загрозу з боку Росії, але також Китаю та низки інших держав.

Я завжди говорив, що яким чином змінюється рівень загрози, таким же чином повинно змінюватись фінансування на оборону,

– додав міністр оборони Великої Британії.

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