Я впевнений, що вони рано чи пізно це почнуть, – Данілов про можливу війну в Молдові та Грузії

Уже понад 9 місяців Україна захищає свій суверенітет від російських загарбників, однак наша держава не є єдиною країною, яка страждає від дій Росії. Зокрема, секретар РНБО Данілов переконаний, що війна на території Молдови та Грузії є можливою.

Вочевидь, війна Росії з Молдовою залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація в Україні. Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону оцінив ризики, які існують для Кишинева зі сторони Москви.

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"Війна є обов'язковою для будь-якої країни"

Розпочав Данілов з того, що Україні було б набагато простіше боротися, якби молдавани та грузини звільняли свої території від російських окупантів. Вочевидь, йшлось про Придністров'я, Південну Абхазію та Осетію. Окрім того, високопосадовець констатував, що війни не уникнути.

Так вже сталося, що ми воюємо сьогодні за всіх, зокрема за них. Але я більш ніж впевнений, що вони (молдавани та грузини – 24 Канал) почнуть цю війну. Війна за свої території є обов'язковою для будь-якої країни,

– сказав він.

Зі слів Данілова можна підсумувати, якщо хтось поки не розуміє "цієї формули", то усвідомить її лише тоді, "коли країна зникне з мапи світу".

Варто ще сказати, що секретар РНБО впевнений, що і в Молдови, і в Грузії, і в України все буде гаразд. Ба більше, він констатував, що "ми будемо в єдиних альянсах", зокрема в Євросоюзі, – однак це питання часу.

Які плани Росії на Молдову

Під час свого включення Олексій Данілов прокоментував також повідомлення молдовської розвідки про те, що Росія готує напад. Він зауважив, що спецслужби цієї країни нічого нового нашій державі не доповіли.

Це (вторгнення – 24 Канал) мало б відбутися раніше, якби ми (українці – 24 Канал) не витримали б ситуацію та впали в березні чи лютому. Тоді наступною була б Молдова, Польща, країни Балтії. Про це ми неодноразово говорили,

– підсумував секретар РНБО.

За його словами, Україна робитиме усе, аби напад Росії в Молдову не відбувся. Слід сказати, що це прекрасно розуміють у Кишиневі – президентка Молдови Майя Санду нещодавно сказала, що наша держава захищає свободу Молдови.