Наскільки реальне вторгнення Росії у Європу: в NYT розповіли про настрої

На тлі повномасштабної війни в Україні та політичної кризи у США тема російського вторгнення все частіше обговорюється у Європі. НАТО допускає агресію Росії проти свого східного флангу.

На думку експертів, через 5 років після завершення війни в Україні російські війська можуть напасти на східний фланг НАТО. Серед країн Європи зростає занепокоєння, що у разі переобрання Дональда Трампа їм, можливо, доведеться протистояти армії Владіміра Путіна без підтримки з боку США. Однак зарано називати такі дискусії підготовку до війни з Росією.

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Імперські амбіції Росії недооцінили

Як зауважує видання, після завершення холодної війни демократичні країни Європи інвестували трильйони доларів (дивіденди від миру) у розвиток освіти, медицини, будівництво житла тощо. У 2005 році Владімір Путін назвав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття". Тоді його словам мало хто надав великого значення.

Однак потім у 2008 році Росія окупувала у Грузії Абхазію та Південну Осетію, у 2014 окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, а у 2022 році організувала повномасштабне вторгнення в Україну.

В останні місяці у Європі ще більше зросло занепокоєння через те, що Владімір Путін мілітаризував економіку Росії, а також дуже збільшив витрати на армію та збройову промисловість.

НАТО виявився неготовою

У 2006 році країни-члени НАТО зобов'язалися виділяти на оборону щонайменше по 2% ВВП через занепокоєння щодо неготовності Альянсу до потенційних війн. До окупації Росією українського Криму ці норми виконували лише 3 держави з блоку.

У 2023 році норми стали виконувати вже 11 країн-членів НАТО з 28. Очікується, що у 2024 році вже 20 членів Альянсу збільшать витрати на оборону до 2% ВВП.

Командир головної сухопутної бойової дивізії естонської армії Вейко-Велло Палм під час інтерв’ю в грудні вказав на неготовність Альянсу до війни.

Останні кілька років також показали дуже, дуже чітко, що НАТО, як військовий альянс, не готов проводити широкомасштабні операції. Тобто, кажучи простою людською мовою, багато військових НАТО не готові воювати з Росією. Тож це не дуже втішно,

– сказав генерал-майор.

Однак сам Альянс стверджує, що готовий захищати кордони всіх 31 держав-членів НАТО.

У Європі допускають війну з Росією

На думку експертів та посадовців, Європі потрібно ще хоча б кілька років, щоб підготуватися до можливих бойових дій. Так, керівник армії Норвегії Ейрік Крістофферсен днями заявив, що його країна має 1 – 3 роки для активних інвестицій у свою оборону. Він вважає, що за цей час Росія може оговтатися після втрат в Україні та відновити наступальний потенціал.

Очільник армії Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що у Швеції може бути війна, що викликало різку реакцію з боку суспільства. Згодом шведський прем'єр Ульф Крістерсон пояснив його слова та уточнив, що мовиться не про війну біля порога, а про зростання ризику військового конфлікту.

У матеріалі зауважується, що на ймовірність війни шведських посадовців наштовхнуло те, що як вперто Росія продовжує своє вторгнення в Україну, попри чисельні втрати.

Те, як окупанти опирались контрнаступу ЗСУ минулого літа, показало, що російська влада серйозно налаштована втілювати свої плани з експансії і готова перебудувати під це життя всієї країни,

– пише видання.

Зараз НАТО проводить масштабні військові навчання Steadfast Defender 2024 із залученням близько 90 000 військових. Ці заходи викликали занепокоєння з боку країн Балтії та Північної Європи. Зокрема через те, ще один зі сценаріїв цих навчань перевірить готовність НАТО до гіпотетичного вторгнення російських військ до Фінляндії. Глава держави Саулі Нійністе після цього закликав місцеве населення не реагувати надмірно.

Однак, як зазначають аналітики, жодні реальні військові дії не виявлялись схожими на сценарії навчань. Тому країни Балтії в підготовці до війни покладаються загалом на власні сили. США та інші країни НАТО висловили готовність відправити до Балтійського регіону військову техніку та особовий склад. Присутність військ Альянсу на території Литви, Естонії та Латвії має подвоїтися.