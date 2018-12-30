Нападник з Франції пріоритетна ціль "Динамо"
Київське "Динамо", яке прагне придбати нового форварда, може запросити в клуб марокканського гравця з "Німа".
Нападник "Німа" Рашид Аліуї є пріоритетною метою для "Динамо", повідомляє Sport.le360.ma.
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За інформацією видання, трансфер марокканця можливий вже найближчим часом. Контракт форварда з французьким клубом закінчується влітку 2019 року і він досі його не продовжив.
Саме це може змусити "Нім" продати його в зимове трансферне вікно, щоб не втратити влітку безкоштовно.
Відзначимо, що 26-річний Рашид Аліуї провів у всіх турнірах нинішнього сезону за "Нім" 13 матчів, забив 4 голи.
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Джерело: 24 Канал
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