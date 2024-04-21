Напад на поліцейських Вінниччини: нападників затримали в Одеській області

21 квітня 2024, 15:22
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Джерело:

Іван Вигівський

Нападники переховувалися в Одеській області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Нагадаємо, що трагічна подія сталася 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області, де на поліцейських напали під час перевірки автомобіля. У результаті отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його колега отримав поранення.

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Автор: Ярослав Погончук