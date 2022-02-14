Напасти на Київ Росія може лише з Білорусі, а там лише болота й хащі, – Резніков
Джерело:"Свобода слова"
Олексій Резніков заявив, що атака на Київ можлива тільки зі сторони Білорусі. Міністр оборони пояснив, що велика частина кордону з країною – це хащі та болота.
Олексій Резінов заявив, що мовиться всього про 250 кілометрів кордону без такого складного рельєфу. Відповідну інформацію міністр озвучив 14 лютого в ефірі програми.
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Олексій Резінков прокоментував ймовірний напад Росії на Київ
Атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з Білорусі. Прошу не забувати, що у нас 1000 кілометрів кордону з Білоруссю. З яких 750 кілометрів – це болота, хащі, дуже складний рельєф,
– заявив Резніков.
Міністр пояснив, що саме тому не в кожному місці в принципі легко перетнути цей кордон.
"Всього 250 кілометрів й вони не над Києвом, а ближче до польського кордону. Тобто, навіть з точки зору географії, це дуже складна історія атакувати з Півночі. По-друге, до Києва треба дійти ще майже 200 кілометрів", – пояснив Резніков.
Ба більше, міністр запевнив, що одна з систем оборони побудована так, що Україна готова до відсічі: "До Києва ніхто не дійте. Я вже не кажу про спроможність 4-мільйонного Києва себе захищати".
Олексій Резніков заявив, що ймовірність захоплення Києва, його "падіння" за декілька діб – це величезна помилка та нісенітниця. Міністр перепросив, якшо такої думки дотримуються наші партнери.
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