Напередодні переговорів НАТО з Росією: США та Україна узгодили позиції

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Держсекретар США поділився змістом переговорів між своєю заступницею Венді Шерман та представником Росії Сергієм Рябковим у Женеві 10 січня.

Керівники зовнішньополітичних відомств також узгодили подальші кроки України та США. Зокрема, з огляду на прийдешні переговори у рамках Ради Росія – НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

До теми У Женеві завершилися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки": головні підсумки

Кулеба та Блінкен обговорили й необхідні кроки для стримування агресії Росії. Зокрема, жорсткі економічні санкції та практичне зміцнення обороноздатності Збройних сил України.

Засідання Ради Росія – НАТО відбудеться 12 січня. Сторони мають обговорити європейську безпеку, ситуацію довкола України, військову активність та інше.

Кулеба підкреслив, що Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі агресії Росії. За словами міністра, США залишаються головним безпековим партнером української держави.

Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС України також подякував США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва й Вашингтона на тлі російських погроз.

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Що цьому передувало

У Женеві 10 січня відбулися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки", які тривали у закритому форматі понад 7 годин. Заступник глави російського МЗС Сергій Рябков схарактеризував переговори як "важкі та професійні, без спроб обійти гострі кути".

Після перемовин російська сторона заявила, що у Кремлі не збираються нападати на Україну. Водночас США запевнили, що наслідки вторгнення будуть значно жорсткішими, аніж у 2014 році.

Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Її представники цинічно заявили, що це начебто є питанням нацбезпеки для Росії.

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