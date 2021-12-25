Напередодні Різдва окупанти поранили українського героя
Джерело:фейсбук ООС
Окупанти 24 грудня поранили на Донбасі українського захисника. Його оперативно госпіталізували до лікувального закладу.
Стан пораненого воїна – середньої тяжкості. Загалом упродовж доби 24 грудня бойовики 5 разів порушували режим тиші.
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Зокрема, двічі гатили зі зброї, забороненої мінськими угодами.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості,
– мовиться у повідомленні.
Українські герої відкривали вогонь у відповідь. Вони змусили ворога припинити обстріли.
"Різдвяне перемир'я" під загрозою
- Під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі.
- Водночас доба 23 грудня була неспокійною. Зокрема, окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів.
- Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, вочевидь, "Орлан-10", який перетнув лінію зіткнення.
- Завдяки зусиллям захисників ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
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Допис ООС:
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 07.00 25 грудня 2021 року.
Слава Україні!
Збройні формування Росії продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 24 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів.
У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.