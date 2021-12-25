Напередодні Різдва окупанти поранили українського героя

Окупанти 24 грудня поранили на Донбасі українського захисника. Його оперативно госпіталізували до лікувального закладу.

Стан пораненого воїна – середньої тяжкості. Загалом упродовж доби 24 грудня бойовики 5 разів порушували режим тиші.

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Зокрема, двічі гатили зі зброї, забороненої мінськими угодами.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої відкривали вогонь у відповідь. Вони змусили ворога припинити обстріли.

"Різдвяне перемир'я" під загрозою

Під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі.

Водночас доба 23 грудня була неспокійною. Зокрема, окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів.

Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, вочевидь, "Орлан-10", який перетнув лінію зіткнення.

Завдяки зусиллям захисників ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Допис ООС:

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 07.00 25 грудня 2021 року.

Слава Україні!

Збройні формування Росії продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 24 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів.

У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.