Напередодні вторгнення Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки, – CNN

Президент США Джо Байден віддав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

США розсекретило дані розвідки про війну

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс. За її словами, президент пішов на такий крок через скептицизм американських посадовців та іноземних партнерів і союзників.

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Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу (нападу Росії на Україну – 24 канал) було досить багато скептицизму,

– сказала директорка розвідки США.

Тому, за її словами, президент звернувся до розвідки зі словами: "Вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову сконтактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливого російського вторгнення".

Гейнс також додала, що США надавали багато інформації партнерам та союзникам, що дозволило створити нові механізми обміну, які можна буде використати у майбутньому.

Розвідка США надає інформацію Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін уперше підтвердив, що існує постійний обмін розвідданими між Україною та США.

Також американські ЗМІ повідомляли, що після тиску з боку Конгресу розвідувальні відомства США розпочали ділитися даними з Україною щодо цілей росіян в окупованому Криму та Донбасі.

Американська розвідка також ділиться оперативними даними з українським військовим командуванням щодо того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко перемістити системи ППО.

Розвідка США вважає, що Володимир Путін готується до тривалої війни в Україні, й навіть його перемога на Сході потенційно не покладе край конфлікту.

За інформацією New York Times, США забезпечили Київ даними розвідки, які допомогли українській армії визначити місцеперебування та знищити кількох російських генералів на території України.

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