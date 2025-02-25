Без черг у ТЦК: як через Резерв+ отримати направлення на ВЛК

У застосунку Резерв+ з'явилася можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Ця функція доступна військовозобов'язаним, які хочуть пройти огляд на придатність до служби без вручення повістки.

Як отримати направлення на ВЛК онлайн – повідомляє 24 Канал.

До теми Як пройти ВЛК з 1 березня

Направлення на ВЛК через Резерв+

Для того, щоб отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії необов'язково йти до ТЦК. Зараз це можна зробити й у застосунку Резерв+.

Так, щоб отримати направлення онлайн, потрібно авторизуватися у застосунку Резерв+. Після цього необхідно зайти у розділ ВЛК, обрати опцію подання запиту на направлення та заповнити усі необхідні поля, вказавши особисті дані.

Протягом 24 годин особа отримає сповіщення, у якому містяться всі потрібні деталі:

номер та дата реєстрації направлення,

адреса закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК,

керівник якого ТЦК підписав направлення.

Крім того, скористатися послугою в Резерв+ зараз можуть військовозобов'язані, які самі хочуть пройти огляд на придатність до військової служби. Тобто ще не отримали повістку від ТЦК.

Зверніть увагу! Ті категорії чоловіків, які мають бронювання від мобілізації, не повинні направлятися на проходження ВЛК.

Як наголошують в Міноборони, електронного направлення достатньо, щоб пройти обстеження. Після нього не треба йти до ТЦК для оновлення військово-облікових документів, адже вся інформація надійде автоматично. Після того, працівник ТЦК вносить інформацію до реєстру "Оберіг" і користувач отримує оновлений військово-обліковий документ у Резерв+.

Варто зауважити, що якщо сформувати електронне направлення на ВЛК, але не з'явитися у зазначений час, то воно залишається дійсним протягом 30 днів. Після того, як спливе термін, слід подати нову заявку на проходження ВЛК.

Разом з тим, якщо надійшла паперова повістка на проходження ВЛК, то варто йти до ТЦК.