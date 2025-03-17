Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ до інших держав

Володимир Зеленський 17 березня підписав законопроєкт, який дозволяє направляти окремі підрозділи ЗСУ на захист інших держав. Мовиться про період дії воєнного стану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

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Відповідно до цього закону, у період дії воєнного стану з'єднання, військові частини та підрозділи Збройних Сил України у визначеному законодавством порядку можуть направляти до інших держав.

Наші військові зможуть перебувати на території таких держав з метою здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

У період дії воєнного стану рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроєкту про схвалення такого рішення.

Разом із законопроєктом президент подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, типи та склад їх озброєння та військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання.

Сам законопроєкт запропонували до розгляду у парламенті 7 січня 2025 року. Вже 15 січня цей закон ухвалили у Верховній Раді та направили на підпис до Володимира Зеленського. Однак президент надав свої пропозиції щодо законопроєкту, після чого відбувся повторний розгляд та ухвалення ініціативи.