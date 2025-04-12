Згенерував направлення на ВЛК в Резерв+, але не прийшов: чи буде покарання
- Якщо військовозобов'язаний не з'явиться на ВЛК після самостійного генерування електронного направлення через Резерв+, він має 15 днів, щоб повторно його сформувати.
- Якщо не з'явитися на ВЛК протягом 14 днів після отримання повістки, це вважається порушенням правил обліку і загрожує штрафом.
У 2025 році у військовозобов'язаних чоловіків з'явилася можливість отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+. Однак у багатьох виникає питання, що буде, якщо не з'явитися на медогляд.
Електронні направлення віднедавна містять конкретну дату прибуття, розповідає 24 Канал.
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Що буде, якщо не прийти на ВЛК по направленню
Так, якщо військовозобов'язаний сам бажає пройти ВЛК, але не з’явився, направлення в Резерв+ залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду. Після цього потрібно заново сформувати – і в Резерв+ надійде направлення з тими ж, або оновленними данними.
Однак зовсім інша ситуація, якщо військовозобов'язаний отримав повістку на проходження ВЛК. Якщо чоловік подав запит у Резерв+, отримав електронне направлення та не з’явився протягом 14 днів від призначеної дати огляду, то це трактуватиметься як порушення правил обліку.За це передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф.
До речі, раніше в Міноборони розповіли, як діяти, якщо відмовляються прийняти електронне направлення на ВЛК. Там наголошують, що потрібно одразу повідомляти про подібні випадки Міністерство оборони, адже це є порушенням законодавства.