Напруга у повітрі: серби підняли російський винищувач на кордоні з Косово
Джерело:Kosov online
Ситуація між Сербією і Косово починає напружуватися як на землі, так і в небі. Над прикордонним переходом Яріньє Сербія підняла у повітря свої вертольоти і винищувач.
Авіацію сербської армії направили на територію прикордонного переходу для патрулювання. Їх оплесками зустріли серби, які були у Яріньє.
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Російські вертольоти і винищувач
Вертольоти сербської армії з'являються у небі над Яріньє вже другий день поспіль. Вони пролетіли над переходом протягом кількох хвилин, а спецпідрозділи поліції Косова мовчки спостерігали за ними.
Російські вертольоти Мі-35 над Яріньє: дивіться відео
МіГи моменти пролетіли над Яріньє 25 вересня двічі: спершу полудня, а потім знову близько 14 години. Їх вітальними оплесками зустріли серби, які були на прикордонному переході. На знак протесту вони цілодобово перекривають там рух.
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Як російські літаки опинилися в Сербії
Мі-35 – експортний транспортно-бойовий вертоліт, який виготовляє Росія і постачає іншим країнам, зокрема і Сербії. МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Останні до Сербії доставили з Білорусі у квітні 2021 року.
Чому зростає напруга між Косово і Сербією
- 20 вересня Косово заборонило в'їзд автомобілів з сербськими номерами. Водії, за новим законом, мають змінювати номера на транзитні.
- Подібна практика давно існує у Сербії, однак дзеркальна дія Косова викликала обурення сербів. На кордоні утворилися сутички: невдоволені серби вирішили блокувати пункти перепуску.
- Підрозділи армії Сербії перевели у високу бойову готовність в гарнізонах Рашка та Новий Пазар, що розташовані на лінії розмежування.
- У ЄС обидві сторони закликали до стриманості та зменшення напруги.