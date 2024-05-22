Напрямки основних боїв не змінились, – Зеленський звернувся до українців

Ввечері 22 травня Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців. Не обійшлося й без розповіді стосовно поточної ситуації на фронті.

Український президент обговорив фронтову ситуацію з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, напрямки основних боїв не змінились.

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Обговорили питання українського виробництва

Володимир Зеленський провів нараду спеціально на базі РНБО та Ставки. На ній були присутні секретар РНБО Олександр Литвиненко, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, віцепрем'єр Михайло Федоров, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Розмова стосувалася українського виробництва РЕБ, дронів, ракетної програми та протидії російським керованим авіабомбам. За винятком останнього, наразі спостерігаються "хороші тенденції".

Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта,

– наголосив президент.

Поточна ситуація на фронті та дії Сил оборони

Український лідер обговорив ситуацію на фронті спільно з Олександром Сирським. Станом на сьогодні основні напрямки боїв не змінились. Передусім це стосується Покровського та інших напрямків у Донецькій області. Також складним залишається Куп'янський напрямок на Харківщині.

Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту,

– йдеться у зверненні.

Володимир Зеленський подякував кожному воїну, солдату й командиру, які дійсно влучні, а також забезпечують нас усім, адже "нашій державі необхідні результати".

Особливо він відзначив 57-му окрему мотопіхотну бригаду, яка обороняє район Вовчанська й загалом Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта саме так, як потрібно.

"Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!" – сказав президент.