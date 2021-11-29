На нараді в Зеленського обговорили поширення Омікрону
Джерело:Офіс Президента
В Україні четвертий тиждень поспіль покращується динаміка показників захворюваності на COVID-19. Водночас на нараді з президентом Володимиром Зеленським обговорили поширення нового штаму коронавірусу Омікрону.
Посадовці обговорили протидію Омікрону
Найбільше хворих наразі в Одеській та Херсонській областях. Водночас найкраща ситуація – у Кіровоградській та Донецькій.
Цікаво Ляшко розповів, чи є в Україні штам Омікрон
Під час наради 29 листопада чиновники зазначили, що в Україні шостий тиждень поспіль зберігається високий рівень вакцинації – щотижня проводиться близько 1,6 – 1,7 мільйона щеплень. Зеленський наголосив на важливості пришвидшити темпи вакцинації, поки щеплення не отримає більшість населення.
Значну увагу на нараді приділили заходам з протидії можливому поширенню в Україні штаму коронавірусу Омікрон. Адже він викликає важчий перебіг хвороби.
Міністерство охорони здоров'я вже розробляє заходи для запобігання зараженню українців новим штамом. Так, громадяни України, які побували в країнах, де виявили Омікрон, мають пройти самоізоляцію після повернення на батьківщину. Мовиться про:
- Південноафриканську Республіку,
- Ботсвану,
- Зімбабве,
- Намібію,
- Лесото,
- Есватіні,
- Мозамбік.
Ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де виявили новий штам,
– наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Зеленський зазначив, що українці, які наразі перебувають у вказаних країнах, мають уважніше ставитися до стану свого здоров'я, дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів хвороби.
Коротко про Омікрон
- Вперше про новий варіант коронавірусу заговорили британські дослідники 24 листопада. Генетики виявили в штамі мутації, які свідчать про більшу здатність до поширення та ймовірну стійкість штаму до дії вакцин.
- Поширення Омікрону зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Росії, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Австралії, а також у Гонконгу та Ізраїлі.