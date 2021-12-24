Нарахували 10 тисяч військових НАТО на Донбасі: Росія вигадує нові фейки і погрожує Україні

Кремль нарахував 10 тисяч військових НАТО на Донбасі. Зокрема мовиться й нібито про декілька тисяч зі Штатів.

Відповідну заяву зробила глава російського МЗС на брифінгу Марія Захарова 24 грудня. Вона також пояснила, що нібито "Чим більше стає інструкторів, тим більше стає військовий бюджет України".

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У Кремлі переконані, що на Донбасі нібито тисячі інстукторів НАТО

Близько 10 тисяч західних військових інструкторів перебувають на Україні, 4 тисячі з них – із США,

– заявила Захарова.

У традиційній для Росії пропагандистській манері глава МЗС розповіла, що нібито "було б добре, якби ситуація покращувалася". Проте, на її думку: "Так, можливо, це порушувало б мінські домовленості, але практика "на землі", ситуація, обстановка, вона б говорила про ефективність присутності цих людей на користь мирного процесу. Але все одно навпаки".

Захарова також переконана, що нібито: "Чим більше туди постачає озброєння, тим частіше ми чуємо вибухи не лише на лінії зіткнення, – вони відбуваються безпосередньо в районі цивільної інфраструктури".

Окрім того, Росія вкотре сипала черговими фейками. Зокрема Захарова сказала, що нібито:

"те, що іноземні військовослужбовці в Україні беруть участь у заходах щодо забезпечення безпеки та оборони цієї країни та у "стримуванні російської військової агресії – це брехня;

ці інструктори займаються просто прямим підбурюванням і безпосередньо керують тими подіями, що розгортаються на наших очах на Донбасі".

Окрім того, Захарова знову безпідставно звинувачує Київ у тому, що там нібито готуються "вирішити конфлікт військовим шляхом".

Глава МЗС Росії знову ж таки сказала неправду, назвавши війну на Донбасі та напад Росії "громадською війною".

На своїй території, – цинічна відповідь Пєскова щодо російських військ

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито хоче нагади, що "хоч би що робила Росія зі своїми військами, вона робить це на власній території". Також речник намагався опиратись на так зване "суверенне право."

Росія робить певні дії з переміщення та передислокації своїх збройних сил у межах власної території на тлі вельми і вельми недружніх дій наших опонентів по НАТО,

– заявив Пєсков.

Додав: "США та різні європейські країн, які проводять вельми недвозначні маневри, навчання у безпосередній близькості наших кордонів, здійснюють польоти розвідувальної авіації, переміщення кораблів і так далі тощо".

Проте Росія таки стягнула десятки тисяч військ до кордону з Україною. Ба більше, російський опозиційний політик Лев Шлосберг заявив, що на Донбасі через Росію можуть відбуватися дії, які несуть ризик дуже небезпечних провокацій. У результаті вони можуть призвести до ескалації воєнних дій в Україні.

Коротко про заяви Росії

9 грудня в Кремлі заявили нібито "припинятимуть будь-які провокації Києва на Донбасі". Ба більше, у Москві зухвало стверджують, що інформація про підготовку нападу на Україну "є брехнею".

Паралельно з дезінформацією, Росія й надалі нарощує силу біля українського кордону та стягує туди військову техніку.

Окрім того, ще під час розмови зі Джо Байденом, Володимир Путін вимагав гарантій щодо не розширення НАТО. Глава Білого дому відповів очільнику Кремля та наголосив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

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