Наразі у США не можуть конфіскувати російське майно на користь України
18 травня 2022 , 17:34Читать новость на русском
Поки що США не можуть конфіскувати заарештоване майно Росії на користь України. Там пояснили, у чому причина.
Річ у тім, що американські закони не дозволяють це зробити. Про це заявила голова міністерства фінансів США Дженнет Йеллен під час міністерської зустрічі G7.
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Зокрема, вона пояснила, що "це не щось, дозволене законом у США". Мовиться про конфіскацію майна країни-агресорки, яке наразі перебуває під арештом через санкції. Їх запровадили проти Росії у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.
Інші країни, як ви знаєте, теж стикаються з питаннями законності в цьому контексті,
– додала Йеллен.
Конфіксація російського майна у ЄС
- Натомість у Євросоюзі планують дозволити конфіскувати російське та білоруське майно без вироку суду. У зв'язку з цим планують запропонувати поправки до законодавства. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag.
- Заступник глави Єврокомісії повідомив, що обсяг злочинних доходів у ЄС становить не менше 139 мільярдів євро. За його словами, з цієї суми вдається конфіскувати лише один відсоток.
- Видання Forbes у квітні 2022 року повідомляло, що у світі заморожено російських активів на суму в 400 мільярдів доларів. На ці кошти претендує Україна, інфраструктуру якої Росія руйнує цинічною війною.
Збитки, яких Росія завдала Україні за час повномасштабної війни
- В українському уряді вже оцінили збитки від війни з Росією у 500 мільярдів доларів.
- Очільник уряду Денис Шмигаль інформував, що на відбудову знадобиться приблизно 600 мільярдів доларів. Він також заявляв, що міжнародні партнери допоможуть Україні державі конфіскувати близько 500 мільярдів доларів, які належать росіянам.
- Додамо, що в Офісі Президента запевнили, що мають відразу два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.
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