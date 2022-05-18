Наразі у США не можуть конфіскувати російське майно на користь України

Поки що США не можуть конфіскувати заарештоване майно Росії на користь України. Там пояснили, у чому причина.

Річ у тім, що американські закони не дозволяють це зробити. Про це заявила голова міністерства фінансів США Дженнет Йеллен під час міністерської зустрічі G7.

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Зокрема, вона пояснила, що "це не щось, дозволене законом у США". Мовиться про конфіскацію майна країни-агресорки, яке наразі перебуває під арештом через санкції. Їх запровадили проти Росії у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Інші країни, як ви знаєте, теж стикаються з питаннями законності в цьому контексті,

– додала Йеллен.

Конфіксація російського майна у ЄС

Натомість у Євросоюзі планують дозволити конфіскувати російське та білоруське майно без вироку суду. У зв'язку з цим планують запропонувати поправки до законодавства. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag.

Заступник глави Єврокомісії повідомив, що обсяг злочинних доходів у ЄС становить не менше 139 мільярдів євро. За його словами, з цієї суми вдається конфіскувати лише один відсоток.

Видання Forbes у квітні 2022 року повідомляло, що у світі заморожено російських активів на суму в 400 мільярдів доларів. На ці кошти претендує Україна, інфраструктуру якої Росія руйнує цинічною війною.

Збитки, яких Росія завдала Україні за час повномасштабної війни

В українському уряді вже оцінили збитки від війни з Росією у 500 мільярдів доларів.

Очільник уряду Денис Шмигаль інформував, що на відбудову знадобиться приблизно 600 мільярдів доларів. Він також заявляв, що міжнародні партнери допоможуть Україні державі конфіскувати близько 500 мільярдів доларів, які належать росіянам.

Додамо, що в Офісі Президента запевнили, що мають відразу два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.

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