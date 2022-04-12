Наразі тривають гарячі бойові дії, але ЗСУ відбивають у ворога все більше рубежів, – Міноборони

Хоробрі українські воїни продовжують активно бити російських окупантів. Ворог намагається втримати рубежі, але нашим захисникам вдається долати спротив росіян.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зараз тривають гарячі бої воїнів ЗСУ з російськими окупантами. Війна складна, кількісно сили нерівні, але наші герої готувалися до зустрічі ворога, тому їм вдається діяти максимально ефективно.

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Бої тривають

Результати ефективності ЗСУ бачить не лише вся Україна, а й світ. Наші захисники не лише вдало протистоять росіянам, а й завдають їм втрат та звільняють від них наші землі.

Коли ми говоримо про міста, які перебувають в тимчасовій окупації, треба розуміти, що звільнених рубежів набагато більше. Тривають активні бойові дії, але наші герої не дають ворогу просуватися вглиб країни, – повідомила Маляр.

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