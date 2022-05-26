Наразі Україні не вистачає літаків, зокрема і через часткову передачу Росії у 90-их, – Данілов

Збройним Силам України в обороні проти російських військових найбільше бракує літаків. Російські загарбник мають перевагу в небі.

Росіяни переважають завдяки стратегічній авіації

Відповідну заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, єдине, чого на сьогодні не вистачає Україні – це літаки.

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Данілов заявив, що на сьогодні Росія має домінацію у небі. Він наголосив, що окупанти переважають завдяки використанню стратегічної авіації.

Секретар РНБО нагадав, що Україна втратила стратегічну авіацію у 1994 році, коли підписала Будапештський меморандум.

Україна передала літаки, частина з яких, за словами Данілова, свого часу перебували на патрулюванні в Україні.

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Україні потрібні літаки

Від початку повномасштабного вторгнення Україна просила у країн Заходу та НАТО закрити небо, щоб Росія не могла бомбардувати цивільне населення. Однак, побоюючись прямого конфлікту з Росією, у НАТО відмовилися закривати небо над Україною.

Через це у Києві звернулися до партнерів з проханням надати літаки. Нещодавно глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях зустрічі G7 у Німеччині вкотре заявив про те, що питання авіації досі не розв'язане.

Разом з тим, деякі країни побоюються передавати Україні літаки, адже вважають, що Росія звинуватить їх у втручанні у війну. Також країни Заходу заявляли, що українські пілоти не адаптовані до їхніх літаків.

Здавалося, що позитивним сигналом для України стане те, що Польща готова захищати авіапростір Словаччини. Передбачалося, що Словаччина передасть Україні літаки МіГ-29. Однак з того часу офіційної інформації про передачу літаків не було.

Попри те, що Росія має перевагу в небі, Збройні Сили України знищують російську авіацію. За 3 місяці війни наші захисники та захисниці знищили понад 200 ворожих літаків та 170 російських гелікоптерів.

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