Нардеп Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину: все, що відомо про трагічну ДТП

Народний депутат Андрій Ніколаєнко збив 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у Житомирській області. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці аварії.

Правоохоронці наразі встановлюють усі деталі смертельної ДТП. Що відомо про аварію, як коментує трагічний випадок нардеп, і чи був він тверезим за кермом – передає 24 Канал.

До теми П'яним збив на смерть 76-річного велосипедиста: на Прикарпатті заарештували депутата

Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп

У поліції Житомирської області повідомили, що у п'ятницю, 3 листопада, близько о 09:45 сталася ДТП на трасі Київ – Чоп. У пресслужбі ГУНП повідомили, що 44-річний водій, народний депутат, за кермом Mercedes-Benz GLE рухався у напрямку міста Чоп. У районі села Березівці він рухався у крайній лівій смузі й здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП несумісні з життям травми отримала 18-річна дівчина. Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах повідомили, що за кермом Mercedes-Benz був нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Аварія за участі Ніколаєнка – більше у галереї

Згодом у мережі також опублікували відео з місця трагедії. На опублікованих кадрах видно автомобіль нардепа й накрите тіло загиблої дівчини.

Відео з місця ДТП (Увага! Чутливий контент! 18+)

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з'ясовують усі обставини подій. До справи залучені також детективи Державного бюро розслідувань. Правоохоронці вже призначили низку експертиз, які має пройти й винуватець ДТП, зокрема.

У поліції дають попередню кваліфікацію справі за частиною 2 статті 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Варто наголосити, що санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Ніколаєнко прокоментував ДТП

Згодом у соцмережі нардеп Андрій Ніколаєнко підтвердив, що дійсно здійснив наїзд на пішохода. У дописі на своїй сторінці нардеп повідомив, що став учасником смертельної ДТП. Ніколаєнко наголосив, що був у тверезому стані за кермом, й запевнив, що збирається усіляко допомагати слідчим.

Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося,

– написав Ніколаєнко.

Він висловив співчуття сім'ї та рідним дівчини, яка загинула унаслідок аварії. Ніколаєнко написав, що "трапилося величезне горе, яке вже не можна відмотати назад".

Нардеп перевищував швидкість за 40 хвилин до аварії

"Схеми" повідомляють, що за 40 хвилин до смертельного ДТП Андрій Ніколаєнко перевищував швидкість. Це вдалося дізнатися за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Так, о 09:03 камери дорожнього руху зафіксували, що автомобіль нардепа рухався зі швидкістю 162 кілометри за годину, тоді як дозволена швидкість на трасі – 110 кілометрів за годину. Через перевищення швидкості на авто нардепа було згенеровано штраф у розмірі 340 гривень. Загалом, з квітня 2023 року автомобіль Mercedes-Benz GLE 300D перевищував швидкість 9 разів. Це лише ті випадки, які зафіксовано сервісом МВС.



Ніколаєнко перевищував швидкість за 40 хвилин до аварії / Фото "Схеми"

До слова, Mercedes-Benz GLE 300D, який наїхав на 18-річну дівчину, належить цивільній дружині Ніколаєнка Катерині Вайдич. Вона стала власницею автомобіля у вересні 2023 року.

Що відомо про нардепа Ніколаєнка

Андрій Ніколаєнко родом із міста Фастів Київської області. Освіту отримав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також в Університеті Йонсе, що у Сеулі.

Свою кар'єру Ніколаєнко почав у 2002 році. Спочатку він став аташе й обійняв посаду третього секретаря Посольства України в Республіці Корея. У дипвідомстві він пропрацював до 2006 року, після чого став слухачем Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України.

У 2008 – 2009 роках Ніколаєнко працював з "Партією регіонів". Він зайняв пост помічника-консультанта нардепів Юрія Каракая і Сергія Ларіна. Після цього кар'єра нардепа стрімко пішла вверх. Уже у 2009 році він став помічником-заступником начальника Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідувачем сектора супроводження перспективних проєктів співробітництва з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону і радником прем'єр-міністра України на громадських засадах.

У 2010 році Ніколаєнко почав працювати у Кіровоградській обласній державній адміністрації, де обійняв посаду заступника голови адміністрації. Через рік роботи він став першим заступником голови Кіровоградської ОДА, а у 2013 – 2014 роках – очолював адміністрацію.

З березня 2014 року політик отримав посаду першого заступника Донецької ОДА. Тоді Ніколаєнко керував питаннями відбудови Слов'янська.

У 2015 році Ніколаєнко став головою ради ТОВ "Велта". Від лютого 2017 року – очолює політичну партію "Основа".

Вже у 2019 році Андрій Ніколаєнко був обраний народним депутатом від ВО "Батьківщина". Також він є головою підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Відомо, що нардеп виховує 2 доньок – Ярославу та Дар'ю.