Нардеп-антивакцинатор Камельчук поскандалив з охороною Ради через ПЛР-тести

"Слуга народу" Юрій Камельчук, який відомий своєю антивакцинаторською позицією, поскандалив зі співробітниками Управління державної охорони. Нардеп з незрозумілих причин почав вимагати у них результати ПЛР-тестів.

Інцидент вдалося зафільмувати. На оприлюднених кадрах видно як Камельчук вимагає у співробітників УДО, щоб ті пред'явили йому свої ПЛР-тести.

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Охоронці спробували заспокоїти нардепа, пообіцявши, що, як тільки підійде їхня підміна, вони сходять за документами, які цікавлять Камельчука. Після цього нардеп дав їм на це "5 хвилин" і пішов. Що саме спричинило таке сильне бажання ознайомитися з ПЛР-тестом охоронців Ради, не відомо.

Варто зауважити, що це вже не перший конфлікт Камельчука з охоронцями. 15 листопада "слуга" сварився з представниками УДО через те, що вони довго перевіряли результати його ПЛР-тесту. Тож, Камельчук "з боєм" проривався до свого робочого місця.

Камельчук поскандалив з охороною Ради через ПЛР-тести: дивіться відео

Що варто знати про Юрія Камельчука? Нардеп від "Слуги народу" відомий своїми антивакцинаторськими поглядами. Так, у грудні 2020 року заявив, що "не довіряє жодній вакцині у світі, особливо проти Нардеп від "Слуги народу" відомий своїми антивакцинаторськими поглядами. Так, у грудні 2020 року заявив, що "не довіряє жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19". Згодом він спробував пояснити своє висловлювання. Водночас нардеп не заперечив заяви щодо "вигаданого коронавірусу", а навпаки наголосив, що у всьому винна ВООЗ.

Що відомо про обмеження в Раді

З 15 листопада у готелі "Національний" неподалік парламенту з подачі керівництва парламенту відкрився центр вакцинації проти COVID-19. Вакцинуватися зможуть усі охочі від 18 років, а також діти віком від 12 років за наявності у них усіх рутинних щеплень.

Водночас з 15 листопада депутатів пускають до Ради лише за наявності одного з документів:

сертифікат вакцинації,

ПЛР-тест або антиген-тест,

довідки про те, що людина одужала від COVID-19.

Зауважимо, що віцеспікер Олександр Корнієнко натякнув, що деякі нардепи порушують нові правила.